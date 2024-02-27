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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

أصالة
أصالة

أثارت الفنانة أصالة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل غنائي بـ دبي.

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ظهرت أصالة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويل جمع بين اللون الذهبي و الأزرق، واتسم بأنه مطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

ظهرت أصالة أصغر من سنها مما أثار الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا، وقد تداول متابعيها صورا لها قبل و بعد خضوعها لعمليات التجميل.

كشفت صور أصالة أن على الرغم من تخطيها خمسون عاما، إلا أنها ظهرت في حفلها الأخير أصغر من سنها.

إليكم أبرز صور أصالة قبل وبعد التجميل …

 

أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
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