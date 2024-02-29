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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: دعم مالي

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 : ظروف صعبة

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 

 هناك حب في اليوم وستكون ناجحًا في حياتك المهنية، لن تؤدي أي مشكلة نقدية كبيرة إلى تعطيل الحياة الروتينية، أنت جيد من حيث الصحة اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

عندما لا يعجبك شيء ما في العلاقة، تحدث مع الحبيب عنه بطريقة لطيفة ورصينة، فهم الشخص أمر بالغ الأهمية لنجاح العلاقة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

 تجنب الطعام الخارجي وتأكد من شرب الكثير من الماء، التزم بقائمة صحية مليئة بالخضروات والفواكه، على الرغم من أن صحتك ستكون جيدة بشكل عام، إلا أنك تحتاج إلى توخي الحذر أثناء القيادة والمشاركة في الرياضات المغامرة.. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 كن حساسًا تجاه احتياجات الشركة وتعامل أيضًا مع المشكلات المتعلقة بالعميل بموقف ناضج، سيجد رجال الأعمال بعض الشركاء الجدد الذين يتمتعون بدعم مالي مناسب ولكنهم يدرسون الصفقات والأشخاص بالتفصيل قبل اتخاذ القرار النهائي. . 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

من الجيد اليوم ممارسة تجارة جديدة وسيظهر بعض مواليد الجوزاء أيضًا اهتمامًا بتجربة الحظ في الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة، يمكنك أيضًا التسوق لشراء سلع فاخرة أو أجهزة إلكترونية.

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