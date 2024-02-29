نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
بفستان طويل .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة متكاملة ولافتة |شاهد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حضورها إحدي الحفلات الرسمية.
هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد
حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.
مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد
حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة
حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.