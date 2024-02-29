عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

هيدي كرم
هيدي كرم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

بفستان طويل .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة متكاملة ولافتة |شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حضورها إحدي الحفلات الرسمية.

 

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

موضوعات متعلقة

مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

بفستان طويل .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة متكاملة ولافتة |شاهد

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

لازم نكمل.. ابن هاني الناظر يوجه رسالة غير متوقعة لمتابعيه

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

ميرهان حسين| 10 صور تكشف عن مجوهراتها المسروقة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

ترشيحاتنا

صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس بدعم "قادرون باختلاف" بمبلغ 10 مليارات جنيه

بعد حرق نفسه تضامنًا مع غزة..واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة عن آرون بوشنل

أخبار التعليم| آخر فرصة للتقديم بمسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية بصندوق رعاية المبتكرين.. انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

بيوزع علينا حاجات في رمضان.. مفاجآت عن عادات الخواجة حسني جواهرجي بولاق.. فيديو

عجائب كثرة الذكر .. 10 أمور فيها ثواب عظيم

ناقد رياضي: ديربي الأهلي والزمالك سيكون مكسبا كبيرا لموسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

رنا رئيس| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند..شاهد

سيدة تثير الجدل بنفق سري في حديقة منزلها .. فماذا عثروا بداخله؟

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ