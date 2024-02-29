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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة عرضتها للانتقاد، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و نسقت معه معطف نفس الطول ولكنه ملون.

أنتعلت ندى الكامل حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على شعرها الأنسيابي، ووضعت ميكاجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

ندى الكامل
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