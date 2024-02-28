محافظ كفر الشيخ: غلق 11 منشأة طبية غير مرخصة

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، غلق 11 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية الخاصة بمركزى كفرالشيخ والرياض، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، ومدير إدارة العلاج الحر الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام.



وقال المحافظ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة.



وأشار إلى أن استمرار الحملات على المنشآت الطبية يأتي للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.



من ناحية أخرى، أسفرت حملة تموينية ببلطيم عن تحرير 8 محاضر تضمنت محضرين عدم إعلان سعر و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية و3 محاضر بيئة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وأكد محافظ كفرالشيخ أهمية جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة ببلطيم بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة رئيس مركز ومدينة بلطيم عمرو الفداوي.



وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

