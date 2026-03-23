جنايات الإسماعيلية تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لنصر أبو الحسن وآخر في قضية المال العام



أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثالثة"، الستار على القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، بإصدار حكمها في وقائع الاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولات

قضت المحكمة بمعاقبة كل من نصر محمد أبو الحسن صالح، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، وخضر سالم خضر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما أسند إليهما من تهم، مع إلزامهما متضامنين برد مبلغ وقدره 259 ألفًا و161 جنيهًا لصالح خزانة الدولة. فيما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية حيال المتهم محمد زين العابدين حسن محمد لوفاته قبل صدور الحكم.

وجاء في حيثيات الحكم أن العقيدة القانونية للمحكمة استقرت بعد مطالعة أوراق القضية وشهادة الشهود وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل، على ثبوت ركن "القصد الجنائي" في حق المتهمين بنية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت تحت أيديهم وبسبب وظيفتهم.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين أخلوا إخلالاً جسيماً ببنود عقدي المقاولة محل الدعوى، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق

عن أعمال لم يتم تنفيذها أو نُفذت بالمخالفة للمواصفات الفنية، وهو ما اعتبرته المحكمة تربحاً وتسهيلاً لتربح الغير وإضراراً عمداً بالمال العام.