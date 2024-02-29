رئيس صندوق مصر السيادي: سمعة مصر ممتازة بأكبر عدد لمشروعات للهيدروجين الأخضر|فيديو

أكد الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن برنامج الطروحات بدأ من العام الماضى وهناك تحالفات وقعت اليوم بداية الطريق، لكن لدينا أراضي تم تخصيصها بالفعل لمطورين، ولدينا جدول زمنى منضبط، ووقعنا اليوم 10 اتفاقيات إطارية، وقد نصل إلى 12 خلال أسابيع ومن وقع اليوم ملتزم بجدول زمنى للتنفيذ، وهناك 7 كيانات جديدة .

اتفاقيات الوقود النظيف

وقال أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كل يوم” على قناة "ON"، :" سمعة مصر ممتازة كأكبر عدد مشروعات للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ان مصر بدأت في كوب 27، وأغلب المشروعات على مستوى العالم أصبحت في مصر، وكل مصنعى التكنولوجيا اتجهت لتوطين الصناعات في مصر، وحجم المشروعات والزخم كبير للغاية، وتأتى على فترات مختلفة وأهم الأمور هي اتفاقيات الوقود النظيف والامونيا الخضراء ولدينا جزء من الطاقات الإنتاجية يتم قلبها إلى أخضر "

وأكمل: أصبح لدينا وفرة في عملة الشراكة، والتي يتم خلق ثروات منها، وما يأتي لصندوق مصر السيادى يأتي بغرض الاستثمار، وليس لغرض البيع على الاطلاق وتحويلها إلى أدوات ورؤوس أموال توفر عوائد بصورة مستدامة للأجيال القادمة .