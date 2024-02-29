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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات .. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل ولادات

حكومتها أنفقت المليارات..
حكومتها أنفقت المليارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل ولادات

 رغم إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادات، بلغ معدل حديثي الولادة في كوريا الجنوبية عام 2023 أدنى مستوى له منذ بدء هذه الإحصاءات سنة 1970. 

أوضح مسؤول مكتب التعداد في وكالة الإحصاء الحكومي، ليم يونج إيل في تصريح صحافي أن عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ 230 ألفًا، أي أقل بنسبة 7.7% عما كان عليه سنة 2022.

ولفت إلى أنه في 2023، بلغ معدل المواليد لكل ألف نسمة 4.5 مقابل 4.9 في 2022، مضيفًا أن عدد المواليد الجدد ومعدل المواليد لكل ألف نسمة بلغا أدنى مستوى لهما منذ العام 1970 حين بدأ جمع هذه البيانات.

وللحفاظ على العدد الحالي للسكان (51 مليون شخص)، سيتعيّن على النساء إنجاب 2.1 طفل في المتوسط خلال حياتهن، لكن في 2023 استمر معدل الخصوبة في التراجع ليصل إلى 0.72.


وفي حال تواصلت هذه الوتيرة، سينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية عام 2100 إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة، بحسب معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة.

وأنفقت سول مبالغ طائلة في محاولة لتشجيع الولادات، من خلال دفع إعانات لرعاية الأطفال وتوفير مساعدات في علاجات العقم، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”. 

وبرر أن انخفاض معدل الولادات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف تربية الأطفال في مجتمع تنافسي من الصعب أن يعثر السكان فيه على وظائف توفر مداخيل جيدة.

ونبهوا أن تحمّل المرأة العاملة غالبا عند عودتها الى بيتها، المسؤوليات المنزلية ومهام تربية الأطفال، هو عامل رئيسي أيضا في انخفاض عدد المواليد.

كوريا الجنوبية مليارات الدولارات الولادات الإحصاء الحكومي

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