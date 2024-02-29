معلقا على تناوله الآيس كريم أثناء حديثه..أحمد زايد:بايدين يستخف ويستهتر بالاوضاع في غزة|فيديو

علق الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية على لقطة تناول بايدن الايس كريم أثناء الحديث عن هدنة في فلسطين مؤكداً أن بايدن له دور كبير في الحرب على غزة وأنه يستخف بالوضع هناك ويأخذ الوضع باستهتار.

الدول العربية أكثر ديمقراطية من إسرائيل

وأضاف أحمد زايد خلال لقائه عبر قناة etc، أن كل مشكلات الشرق الأوسط من وجود ميليشيات وتصرفات إيران ستحل بحل القضية الفلسطينية، وأن التحيز لإسرائيل هو أساس المشاكل والأزمات.

أشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن الكيان الإسرائيلي ملتف حول فكرتين فكرة الصهيونية والتي يدعمها الغرب وفكرة الاستعمار والتي تدعمها أمريكا ويفرقهم العرق والسياسة والايدولوجية.

وأكد أن الدول العربية أكثر ديمقراطية من إسرائيل وأن الديمقراطية ليس الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإنما تتمحور حول بناء مجتمع حديث مدني غير مؤسس على فكرة دينية مثل إسرائيل.