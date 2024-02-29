شبانة يوضح حقيقة إعارة نجم الأهلي في نهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد شبانة حقيقة إعارة نجم الأهلي أكرم توفيق في نهاية الموسم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شبانة: في اتصال مع كابتن خالد بيبو سألته بوضوح هل يفكر الاهلي في إعارة أكرم توفيق في نهاية الموسم وكانت الإجابة لم يخطر على بال الأهلي إعارته وكله كلام مزيف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي نقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.