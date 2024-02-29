بيوزع علينا حاجات في رمضان.. مفاجآت عن عادات الخواجة حسني جواهرجي بولاق.. فيديو

"كان بيعمل خير كتير ويوزع علينا حاجات في رمضان وكل سنة بيعمل امساكية لرمضان، ربنا يقدس روحه".. كانت تلك الكلمات رثاء من الحاجة صباح الخواجة حسني الخناجري جواهرجي بولاق ابو العلا الذي انهى شاب حياته بعدة طعنات داخل محله.

وقالت الحاجة صباح، شاهد عيان على جريمة جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري، لـ صدى البلد أن المتهم ظهر في المنطقة يوم الجريمة وظل يتحرك في الشارع كثيرا من الصباح حتى قام بتنفيذ جريمته.

وكشف الحاجة صباح قائلة « المتهم فضل رايح جاي في الشارع ومعاه شنطة سودا ولابس النضارة وراح شرب شاي على القهوة وبعد ما شرب الشاي راح على محل الخواجة حسني الله يرحمه».

وتابعت شاهدة العيان «دخل قعد مع عم حسني ساعتين وقال الواد اللي شغال معاه روح هاتلي علبة سجائر ووقتها خبطه 7 طعنات، الله يرحمه كان راجل محترم جدا وكان بيعمل خير كتير وفي رمضان يأكل الناس ويفطرها».

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

واعترف المتهم مساء الأربعاء المتهم بقتل الخواجة حسني الخناجري أمام النيابة العامة التي تولت التحقيق معه ، وتبين أنه مقيم برمله بولاق، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، بعد ان اعترف المتهم بأنه كان على علم ان نجل القتيل واسمه (مايكل ) لا يتواجد داخل المحل مع والده ليلة الحادث.

وأشار المتهم في أقواله امام جهات التحقيق إلى أنه كان قد خطط لارتكاب واقعة السرقة وكان علي علم انه يوجد عامل صحبه الخواجة وقام بطلب شراء (علبة سجائر) منه حتي يخلو له الجو ويتمكن من السرقة ، وبعدها ارتكب الجريمة.

واضاف المتهم بانه قام ليلة ارتكابه الجريمة بالدخول لمحل الخواجة حسني كأي زبون عادي وطلبت منه شراء سبائك ذهبية بزعم استثمار أمواله في مجال الذهب وقام بالاتفاق معه علي شراء عدد معين من السبائك .

واضاف: طلبت بعدها من الخواجة ارسال العامل بالمحل لشراء علبة سجائر فوافق الخواجة علي ارساله وبعدها قمت بالتعدي عليه بالضرب في رأسه فقد علي اثرها الخواجة الوعي ، ثم قمت بطعنة ٤ طعنات متفرقة بجسده ليلقي مصرعه في الحال ، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة.