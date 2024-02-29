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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

13 ألف جنيه.. أرخص هاتف iPhone في السوق

ب 13 ألف جنيه..أرخص
ب 13 ألف جنيه..أرخص هاتف iPhone في السوق

 تُعرف هواتف iPhone بتصميمها الأنيق وأدائها القوي وكاميراتها الرائعة، ولكنها أيضًا مشهورة بأسعارها المرتفعة.

 

ولكن ماذا لو كنت تبحث عن هاتف iPhone بسعر رخيص؟

 

iPhone SE 2022 هو أرخص هاتف iPhone في السوق

 

تم إصدار iPhone SE 2022 في مارس 2022، وهو أحدث إصدار من سلسلة iPhone SE.

يبدأ سعر iPhone SE 2022 من 429 دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 ألف جنيه وهو أقل بكثير من سعر أي هاتف iPhone آخر.

 

مميزات iPhone SE 2022:

 

  • معالج A15 Bionic القوي
  • كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل
  • شاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة
  • Touch ID
  • مقاومة الماء والغبار
  • iOS 15

 

عيوب iPhone SE 2022:

 

  • تصميم قديم
  • شاشة صغيرة
  • بطارية صغيرة
  • لا يدعم Face ID
  • لا يدعم الشحن اللاسلكي

 

هل iPhone SE 2022 هو الخيار الأمثل لك؟

 

يعتمد ذلك على احتياجاتك وميزانيتك.

إذا كنت تبحث عن هاتف iPhone بسعر رخيص، فإن iPhone SE 2022 هو الخيار الأمثل لك.

ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف iPhone بتصميم حديث وشاشة كبيرة وبطارية قوية، فإن iPhone SE 2022 ليس الخيار الأمثل لك iPhone:

 

ولكن iPhone SE 2022 هو الخيار الأرخص على الإطلاق.

نصائح لشراء iPhone SE 2022 بسعر رخيص:

  • انتظر عروض التخفيضات.
  • اشترِ هاتفًا مستعملًا.
  • اشترِ هاتفًا من شركة اتصالات.

باتباع هذه النصائح، يمكنك شراء iPhone SE 2022 بسعر رخيص.

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