تفاصيل حفل على الهلباوي على مسرح ساقية الصاوى .. اليوم

يُحيي المنشد علي الهلباوي، حفلاً بساقية الصاوي اليوم 29 فبراير فى تمام الثامنة مساء.

ويقدّم خلاله باقة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها "مليون قصيدة" ، و"السلام عليك"، و"نسيم الوصل"، و"قل للمليحة"، و"البنت قالت لأبوها"، ، و"ليلي طال"، و"رسالة" و"يا رب" و "ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

ويتميز علي الهلباوي بتقديم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية وقدم العديد من الأعمال الناجحة والحفلات الممتعة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وبدأ المنشد علي الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد.

كما قدم العديد من من الأعمال أبرزها أغنية تحمل اسم "حقك وحقي" والتي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب " وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.