الأمن يكشف حقيقة سرقة أعمدة إنارة المقابر بالدقهلية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب الحساب بقيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بمحيط مقابر قرية كفر الترعة الجديدة بدائرة مركز شربين بالدقهلية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محُررة بمحيط المنطقة محل الشكوى .. كما أمكن تحديد القائم بالنشر (يعمل بالخارج) وبسؤال شقيقه (صيدلى) قرر أن شقيقه قام بنشر الخبر من خارج البلاد عقب علمه بمزاعم بعض الأهالى بحدوث وقائع سرقة بمقابر القرية ، وقام بحذفه عقب علمه بعدم صحته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.