عاطل ونجلاه يخطفون لصا ويعتدون عليه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من عامل، مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، أبلغه باحتجاز نجله (سائق مركبة "توك توك") لسابقة قيامه بسرقة مركبة "توك توك" أخرى خاصة به، وطلب منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم عاطل ونجلاه "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه (مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستدراج المجنى عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم"تم ضبطه"، وذلك لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر (مُقيد الحرية)، وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.