لأول مرة.. تواجد المرأة الفلسطينية في معرض ديارنا 2024

قال شادي سالم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه تم تقسيم معرض “ديارنا 2024" جزئين، أى إنشاء معرضين في نفس الوقت، الأولي من يوم 23 فبراير وحتي 1 مارس، ثم يتم تغيير المنتجات وجميع العارضين وإضافة جديد من خلال الجزء الثاني، بحيث يتم إعطاء مساحة لأكبر عدد عارضين.

وأضاف شادي سالم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك كانت أول إضافة لهم هذا العام فى معرض ديارنا 2024، إضافة إلى عمل “ديفيليه” لملابس تراثية من تصميم مصريين 100% من مصممين موجودون فى المعرض.

وتابع شادي سالم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، أن تلك الملابس ذات طابع مصري خالص، لافتا إلى أن هذا العام لأول هناك ضيوف من خارج مصر، مثل: فلسطين متمثلة تواجد المرأة الفلسطينية بكافة المنتجات التى يصنوعها، إضافة إلى اليمن وغيرها.