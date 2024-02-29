عالبركة .. إسعاد يونس تروج لمسلسل "كامل العدد"

روجت الفنانة إسعاد لمسلسل "كامل العدد +١" والمقرر عرضه فى المارثون الرمضانى المقبل.

ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها بتطبيق إنستجرام بوستر المسلسل وكتبت :" عالبركة يارب".





طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل “كامل العدد بلس 1” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني2024.





شارك الفنان شريف سلامة مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل “كامل العدد” الجزء الثاني ،عبر حسابهبتطبيق إنستجرام، وظهر برفقة الفنانة دينا الشربينى.





المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنافىتصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفسنجاحالجزء الأول. وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمرتصويرالمسلسل لشهر يناير القادم.





ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كاملالعددبطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانةالقديرةإسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.