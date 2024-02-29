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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الصناعات الغذائية: اعتماد وتأهيل شركات العبوات الصفيح الملامسة للغذاء مع اشتراطات الصحة

صدى البلد

نظمت شعبتا الألبان التقليدية والزيوت والدهون ومصنعي المسلي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية ( الصفيح ) بغرفة الصناعات الهندسية وبحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ممثلة في الدكتور رضا عبدالجليل-مدير الشئون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشئون الفنية.

يأتي الاجتماع لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ والاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية وذلك لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث .

وقال أحمد غازي، رئيس شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، أن الاجتماع يهدف إلى تعريف المصانع والمتعاملين معها من العبوات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء يحقق مصالح مشتركة لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا الى انه تم التعريف بكافة الاشتراطات الملزمة للمصانع والتسهيلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء لتأهيل وتسجيل واعتماد مصانع العبوات المعدنية اللازمة للتداول في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.

وأكد علي ضرورة تسجيل مصانع العبوات في الهيئة وبدورنا نؤكد على تسهيل إجراءات التسجيل والتوعية بالقواعد الملزمة للمصانع.

ونوهت الدكتورة مني العبد، مسئول ملف المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء، بإلزام شركات إنتاج العبوات المعدنية والأسطح الملامسة للغذاء بالقواعد والاشتراطات المعلنة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء وإصدار شهادة المطابقة وتسليمها لمنتجي الغذاء. 

وأشارت إلي أن المنتجين  ملزمون باستخدام مواد تعبئة وتغليف  متوافقة مع الاشتراطات واثبات ذلك بالوثائق الداعمة والتحاليل التي تثبت انها صحية من خلال  ٣ معامل معتمدة  هي معمل رويال في  العين السخنة  والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

وأكدت أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئة العامة لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لعمل تهيئة للمصانع وتأهيلها لاستيفاء الخطوات والمتابعة وإقرار المطابقة والتحليل وتقديم التيسيرات اللازمة لتوافق المصانع المنتجة للأغذية والمنتجة للعبوات والتغليف، كما تم طرح  خلال الاجتماع الخدمات المقدمة من مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات. 

وأكد الدكتور د.عماد محمد علي مركز الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ان المركز يقدم التسهيلات التمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا بفائدة ميسرة ومتناقصة لا تتعدي ٢٪ طول مدة القرض.

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