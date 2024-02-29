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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بالسل فى ملوى بالمنيا

إعدام رأس ماشية مصابة
إعدام رأس ماشية مصابة بالسل

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى ، حملة تفتيشية مفاجئة على المجازر بقرية تونا الجبل بالتعاون مع الطب البيطري والتموين.

 

وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لتحقيق الانضباط وإحكام الرقابة والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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 أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم حيث تبين من خلال توقيع الكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى إصابتها بمرض السل وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرا للمخالف وإعدام الكمية المضبوطة وفقاَ الاشتراطات والقواعد البيئية المتبعة.

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