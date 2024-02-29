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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث الاستعدادات الخاصة للاحتفال بالذكرى الـ 105 للعيد القومي

الاستعداد للاحتفال
الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً، لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ 105 لعيد المنيا القومي، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، والاستماع إلى جميع المقترحات والأفكار، مقدما التهنئة لجميع أبناء المحافظة ومتمنيا الخير والرخاء والأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة وممثل مديرية الأمن، وممثل عن المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزراء، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية وإدارات المحافظة المختلفة وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام ذو طابع روحانى، حيث يتزامن مع  شهر رمضان المُعظم وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور بجميع المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية.

وقال إن الاحتفال سيكون أكثر تميزا  وخصوصية هذا العام ليليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيراً حقيقياً عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة.

وناقش المحافظ عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج الاحتفال بعيد المنيا القومي، معربا عن فخره بمعدلات الإنجاز التي شهدتها المنيا خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية.

كما أكد إصرار المحافظة على المشى قدما فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة.

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