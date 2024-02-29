تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.