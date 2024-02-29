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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دولارات مضروبة.. سقوط المتهم بحيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

 تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).

وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامياً تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الأموال العامة العملات الاجنبية تقليد العملات المالية جوازات سفر عملات اجنبية

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