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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذهب وآثار.. سقوط أخطر عصابات تجارة العملة بالبحيرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي تمثل فى قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وكذا بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفى، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقراً لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما "6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية "يشتبه فى أثريتها" – 3 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامى - عملات "أجنبية ومحلية" – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد بنشاطهما الإجرامى". 

وبمواجهـــة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة العناصر الإجرامية تجارة العملة صاحب شركة

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