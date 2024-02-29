3 مايو .. فريق كايروكي يحيى حفلًا في برلين

يحيى فريق كايروكي حفلًا غنائيا فى برلين يوم 3 مايو المقبل ضمن جولتهم الأوروبية.

طرح فريق كايروكي أغنية جديدة بعنوان تلك القضية، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات الأغنية :

ينقذ في سلاحف بحرية

يقتل حيوانات بشرية

تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكا أبيض؟

يبقى ضميرك نص ضمير

تنصف حركات الحرية

وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك

ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تكون إنساناً راقي؟

ومطابق للإشتراطات

كل كلامك لابس واقي

وبتحضن كل الشجرات

بتقول ع البواب الحارس

وجنبك جيش بيهد مدارس

واما بتقفش نفسك لابس

دم.. تقول الكل ضحية

وتلك قضية وتلك قضية

حفل كايروكى في العلمين



قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.



وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.



وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.



وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الترويج له.