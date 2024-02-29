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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم أول ندوة تدريبية حول الممارسات الحديثة في زراعة القطن ببني سويف

صدى البلد

نظم معهد بحوث القطن أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، وبحضور قيادات الوزارة ومعهد القطن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالتواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديري الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن.


وفي بداية الندوة، أكد المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة في بني سويف، أن الوزارة ستقدم جميع التسهيلات لزراعة القطن، وتقوم بالتعاون مع جميع الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وآفات وتوفير الأسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز.

وأشار إلى أن مزارعي القطن يحصلون على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.

وتحدث الدكتور ياسر المنسي، وكيل معهد القطن للإرشاد، عن أهم الظواهر التي تصيب القطن، ومنها الاحمرار والهياج الخضري وبندقة اللوز، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادي هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية.
 

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