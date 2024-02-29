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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حملة فحص الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس في محافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وفرع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تم انطلاق حملة فحص الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس. 

تأتي هذه الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم.

انطلقت الحملة بإشراف الدكتور حاتم الدمياطي، مدير إدارة الأمراض المتوطنة، والدكتورة عزة جاد، مديرة إدارة المعامل، بالإضافة إلى متابعة الدكتورة رشا زنفل، مديرة إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

 

تم في بادئ الأمر جمع عينات فحص التلاميذ، وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ضرورة فحص جميع الطلاب المستهدفين، حرصًا على سلامتهم ونموهم بشكل طبيعي.

وتهدف هذه الحملة إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، والحفاظ على صحة وسلامة الأجيال الناشئة. 

وتعكس هذه المبادرة التزام السلطات المحلية بتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع، وتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء أمورهم.

- حملة فحص الطفيليات المعوية تلاميذ المدارس مديرية الصحة البحر الأحمر سلامة الطلاب

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