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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستان جريء.. عبير صبري تبهر متابعيها بإطلالة باللون الأحمر| شاهد

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة .

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وتألقت عبير صبري، مرتديه فستان أنيق كن الستان باللون الأسود ذا نقوشات من الورود باللون الأحمر الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور عبير صبري 

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