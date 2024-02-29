نائب : قادرون باختلاف يعيشون العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيها لصندوق قادرون باختلاف ، يعكس مدي الدعم الغير مسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للقادرين باختلاف مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي .



وأشارت " نبيه" ان ذوي الهمم يلقون كل الدعم من القيادة السياسية بانهم جزء مهم من المجتمع ولهم كل الحقوق لافتة أنه في عهد الرئيس السيسي صدرت التشريعات المهمة لذوي الهمم كقانون ذوي الإحتياجات الخاصة ، وصندوق قادرون باختلاف .



وقالت " نبيه" أن النماذج الملهم التي شاركت في حفل قادرون باختلاف هي نتاج طبيعي للدعم الغير مسبوق لتلك الفئة موضحة انه في عهد الرئيس السيسي كل الفئات التي كانت في السابق مهمشة أصبحت تأخذ كل حقوقها.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، امس الأربعاء، بدعم صندوق قادرون باختلاف بـ 10 مليارات جنيه من أموال صفقة رأس الحكمة.

وانطلقت اليوم النسخة الخامسة لاحتفالية 'قادرون باختلاف' وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.