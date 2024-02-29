مصطفى بدرة: مصر تستورد من السودان العديد من اللحوم و المحاصيل الزراعية|فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي، إن العلاقات بين مصر والسودان ليست وليدة اليوم، و لكنها علاقات تاريخية، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2022 ، بلغ 1.5 مليار دولار.



وأضاف مصطفى بدرة خلال داخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، و هو يبحث دائماً على مزيد من التعاون مع الأشقاء بالسودان، و ذلك في العديد من الاستثمارات، مثل النقل، وفتح المعابر و غيرها.



وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى، أن مصر تستورد من السودان العديد من اللحوم و المحاصيل الزراعية ، لافتاً إلى أن السودان تستورد من مصر الأسمدة و المصنعات و غيرها.