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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: مصر تستورد من السودان العديد من اللحوم و المحاصيل الزراعية|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي، إن العلاقات بين مصر والسودان ليست وليدة اليوم، و لكنها علاقات تاريخية، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2022 ، بلغ 1.5 مليار دولار.


وأضاف مصطفى بدرة خلال داخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئاسة مصر، و هو يبحث دائماً على مزيد من التعاون مع الأشقاء بالسودان، و ذلك في العديد من الاستثمارات، مثل النقل، وفتح المعابر و غيرها.


وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى، أن مصر تستورد من السودان العديد من اللحوم و المحاصيل الزراعية ، لافتاً إلى أن السودان تستورد من مصر الأسمدة و المصنعات و غيرها.

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