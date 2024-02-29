برلماني: تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف قرار تاريخي

وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، أنه قرار تاريخي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجمهم في المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار رسالة قوية من المجتمع تؤكد على احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم.



وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذا المبلغ الكبير سيُساهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن تحسين نوعية حياتهم ودمجهم في سوق العمل.



وأشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم غزة، وإعادة إعمارها وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.