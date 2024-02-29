بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائى و يتفقد الحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية

صرح بسام راضى سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، بأن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يزور القاهرة اليوم للتباحث مع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر خلال السنوات الماضية فى هذا المجال خاصة في استصلاح الأراضى في الدلتا الجديدة وسيناء والصعيد وشرق العوينات وتوشكى والمشروع القومى للصوب الزراعية، وهو الأمر الذى حدا بمنظمة الفاو للتعرف عن قرب على تلك المشروعات التي تحمل إمكانات هائلة للمساهمة في حل قضية الأمن الغذائي التي تزداد حدتها دولياً يوماً بعد يوم.

وقد أوضح بسام راضى أنه من المنتظر أن يقوم السيد مدير عام الفاو بتوقيع اتفاقية ثنائية بين الفاو والحكومة المصرية في هذا الاطار كما سيقوم بزيارات ميدانية لتلك المشروعات لتفقدها على أرض الواقع.

وقد أضاف بسام راضى أنه حرص على دعوة مدير العام للفاو لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد الحى الدبلوماسي ومبنى المنظمات الدولية الذى تم تشييده على أحدث طراز مؤخراً والذي يضم المقر الجديد لمنظمة الفاو، وكذلك للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات القومية الخاصة بالزراعة واستصلاح الأراضى ليرى على أرض الواقع الإنجازات الضخمة التي تمت في مجال الزراعة والرى والأمن الغذائي على امتداد رقعة الجمهورية.