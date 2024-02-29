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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى درويش حاضرا على بوسترات كامل العدد +1

صدى البلد

حرص صناع مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصرياً على قناة ON، على وضع صورة الراحل مصطفى درويش على بوسترات المسلسل بشارة لونها أسود، وإطلاق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول - على مولود دينا الشربينى الجديد فى الجزء الثانى.


وكانت قد طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل “كامل العدد بلس 1” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

شارك الفنان شريف سلامة مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل “كامل العدد” الجزء الثاني ،عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، وظهر برفقة الفنانة دينا الشربينى.

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المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب الذي أكد فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل، متمنيا أن ينال الجزء الثاني نفس نجاحالجزء الأول. 

وأضاف حمزة الذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصويرالمسلسل لشهر يناير القادم.  

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كاملالعدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانةالقديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

احتفالية قادرون باختلاف الراحل مصطفى درويش الفنان شريف سلامة الفنانة دينا الشربيني الماراثون الرمضاني

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