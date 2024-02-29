بعد تهديدات الحوثي .. الطيران الأمريكي يستهدف رأس عيسى والكويزي باليمن

ذكرت وسائل إعلام يمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني علي اليمن استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

كما قصف طيران العدوان الأمريكي البريطاني بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي.

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين أعلن في وقت سابق انه تم إطلاق 384 صاروخا ومسيرة على السفن في البحر الأحمر.

وفي كلمه له؛ هدد الحوثي بـ"مفاجآت عسكرية وأعمال غير متوقعة" في البحر الأحمر.

وأكد زعيم الحوثيين انه تم 54 سفينة بالبحر الأحمر منذ بداية العمليات.

وقال الحوثي : لن نكل ولن نمل ولن نفتر ولن نتراجع، ونحن بالإرادة الإيمانية والجد سنواصل المشوار حتى يفرج الله عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وختم الحوثي: لا بد من الاستمرار في الخروج المليوني وله تأثيره الكبير المساند في ظل وضع خذلان رهيب.

