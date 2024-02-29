افتتاح البازار السنوي لاتحاد طلاب آداب عين شمس

افتتحت كلية الآداب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور حنان كامل برفقة الوكلاء البازار السنوي لإتحاد طلاب كلية الآداب والذي تنظمه " أسرة أسوان " للعام الرابع على التوالي.

تضمن البازار العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين اللوح الزيتية واللوح بإستخدام الفحم والجاف والرصاص وغيرها من الخامات المتنوعة والتى تنوعت ما بين البورتريهات والمناظر الطبيعية والتراثية ولوح فنية خاصة بالفلكلور المصري والبيئة المصرية وكذلك لوح تعبر عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان وكذلك بعض لعب الأطفال المصنوعة من الكروشيه ومجموعة من الأعمال اليدوية وبخاصة شنط اليد المصنوعة من الخرز والكوريشيه والتى تميزت بجودتها الشديدة وذوقها الراقى ،

كذلك شمل المعرض عدد من اللوحات المصنعة من الخشب والزجاج الى جانب عدد من الأكسسوارات المصنوعة يدويا.

تميز البازار بغزارة المعروضات وتنوعها وجودتها ولاقى البازار إعجاب الحضور وجار تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة فنية تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الصلة لاختيار أفضل الأعمال المقدمة.