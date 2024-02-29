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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصاعد العنف.. إيطاليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

صدى البلد

وجه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، نداء قويا من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" بغزة في أعقاب الأحداث المأساوية التي وقعت في مدينة غزة. 

وشدد تاياني، في تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، على خطورة الوضع، وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتخفيف معاناة المدنيين.

وشدد تاياني في بيانه على خطورة الوضع، قائلاً: "إن الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين".

وتعكس مشاعره مشاعر الكثيرين في جميع أنحاء العالم الذين يشعرون بقلق عميق بسبب تصاعد العنف في المنطقة.

وتأتي دعوة تاياني لوقف إطلاق النار في أعقاب التقارير التي أشارت إلى مقـ تل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظار تسليم المساعدات في مدينة غزة. 

وأثار الحادث غضبا دوليا، ووصفته وزارة الصحة في غزة بأنه "مذبـ حة" وألقت باللوم على القوات الإسرائيلية. وردا على ذلك، دحضت إسرائيل هذه الادعاءات، مؤكدة أن العديد من الضحايا تعرضوا للدهس بشكل مأساوي بواسطة شاحنات المساعدات.

كما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن فزعها وقلقها إزاء أعمال العنف المستمرة. وحثت ميلوني إسرائيل على التحقيق بسرعة في الحادث والتأكد من المسؤوليات، وشددت على أهمية الشفافية والمساءلة في معالجة الأزمة.

ومع استمرار تصاعد التوترات في غزة، تتزايد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث يحث القادة والمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم جميع الأطراف المعنية على إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الأساسية إلى المحتاجين.

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