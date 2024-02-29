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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بأسوان يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى إدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

قام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركز ومدينة إدفو وذلك بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية.

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الجولات الميدانية الهادفة لمتابعة معدلات الإنجاز والتنفيذ بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بكافة قطاعات العمل العام. 



 

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حياة كريمة 

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم نقل توجيهات محافظ أسوان بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات المختلفة، والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة، مع القيام بالتشغيل التجريبى لأى مشروع يتم الإنتهاء منه حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الجهود وسلسلة النجاحات، وبما يحقق عوائد إيجابية لهم. 

 

وأضاف السكرتير العام المساعد بأن جهود المجالس القروية مستمرة فى تنسيق المواقع وتسوية الطرق وإعادة الشيء لأصله أمام المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية.

 

وأوضح بأن الجولة التفقدية شملت نقطة إطفاء الرمادى وموقف السيرفيس بالغنيمية والشيخ عامر، علاوة على سوق الكرابلة ونقاط الإطفاء بالكلح غرب ووادى الصعايدة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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