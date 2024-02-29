مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجنب الإغلاق الحكومي

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح الحفاظ على تمويل الوكالات الحكومية، ما يمثل جهداً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يكون مكلفاً خلال عام الانتخابات.

ويأتي الاتفاق بعد أن أسفرت مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين عن توافق تم التوصل إليه يوم الأربعاء.

يستلزم التشريع المقترح، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ، تمديد ميزانية الولاية الفيدرالية لمدة أسبوع واحد حتى الثامن من مارس.

ويهدف هذا التمديد إلى منع شلل العمليات الحكومية الذي كان من الممكن أن يترتب على ذلك، ما يؤدي إلى الإغلاق المؤقت للعديد من المؤسسات الحكومية. الإدارات والخدمات العامة في عموم البلاد، بحسب ما نقلت "وكالة فرانس برس".

وفي بيان مشترك، أكد ممثلون من كلا الحزبين على أهمية التعاون بين الحزبين في تمويل الحكومة، قائلين: "نحن متفقون على أن الكونجرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا".

إن العواقب المحتملة لإغلاق الحكومة بعيدة المدى، بما في ذلك عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وتوقف مختلف الوكالات الحكومية، وإغلاق المتنزهات الوطنية، من بين اضطرابات أخرى.

ويعكس القرار الجهود المتضافرة التي يبذلها المشرعون للحفاظ على الاستقرار وضمان العمل دون انقطاع للخدمات الحكومية الأساسية وسط الخلافات السياسية.