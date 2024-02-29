فيه نفسنة.. مدحت العدل: محمد صلاح عامل أزمة لناس كتير.. فيديو

قال السيناريست مدحت العدل، إن 50% من تطوير صناعة السينما كانت من تشارلي شابلن، مشيرا إلى أن البيست سيلر ، ليست دليلا على أنك كاتب متميز، مضيفا أن تكوينه الثقافي من عصر طه حسين ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.

وتحدث العدل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مشكلة تواجه المجتمع المصري، وهي التعامل مع الرموز الناجحة، ضاربا المثل بمحمد صلاح، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، قائلا:" محمد صلاح اتهم بأنه يتعمد الهروب من المنتخب الوطني الأول لكرة القدم".

وأضاف العدل، قائلا:" لما أصيب محمد صلاح، ولم يلعب في ليفربول، وكلوب مدربه قال عنه إنه أكثر شخص عنده انتماء، هنا في مصر تم اتهام محمد صلاح بعدم الانتماء، ومحمد صلاح عامل أزمة لناس كتير، وعايزينه ياخذ موقف، ولما عمل بيان غزة اتكلموا عليه وده برضوا لم يرضيهم، وكمان لما اتبرع للهلال الأحمر، والسبب واضح، ممكن نقول نفسنة، وكمان فيه لعيب طلع قال إن محمد صلاح "حاططني في دماغه".

ونظم السيناريست مدحت العدل، أبياتا من الشعر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، كالتالي:"العالم كله يشبه بعضه ملك فى سماه فلاح على أرضه الكل بياكل وبيلس هدمه تحميه من البرد وحر الصيف في الأخر كلنا بنموت بنعيش لا في فرق بين سلطان درويش غير في القلب اللي يحب بجد.

