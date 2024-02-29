عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه نفسنة.. مدحت العدل: محمد صلاح عامل أزمة لناس كتير.. فيديو

قال السيناريست مدحت العدل، إن 50% من تطوير صناعة السينما كانت من تشارلي شابلن، مشيرا  إلى أن البيست سيلر ، ليست دليلا على أنك كاتب متميز، مضيفا أن تكوينه الثقافي من عصر طه حسين ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني.

وتحدث العدل،  خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مشكلة تواجه المجتمع المصري، وهي التعامل مع الرموز الناجحة، ضاربا المثل بمحمد صلاح، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، قائلا:" محمد صلاح اتهم بأنه يتعمد الهروب من المنتخب الوطني الأول لكرة القدم".

وأضاف العدل، قائلا:" لما أصيب محمد صلاح، ولم يلعب في ليفربول، وكلوب مدربه قال عنه إنه أكثر شخص عنده انتماء، هنا في مصر تم اتهام محمد صلاح بعدم الانتماء، ومحمد صلاح عامل أزمة لناس كتير، وعايزينه ياخذ موقف، ولما عمل بيان غزة اتكلموا عليه وده برضوا لم يرضيهم، وكمان لما اتبرع للهلال الأحمر، والسبب واضح، ممكن نقول نفسنة، وكمان فيه لعيب طلع قال إن محمد صلاح "حاططني في دماغه".

ونظم السيناريست مدحت العدل، أبياتا من الشعر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، كالتالي:"العالم كله يشبه بعضه ملك فى سماه فلاح على أرضه الكل بياكل وبيلس هدمه تحميه من البرد وحر الصيف في الأخر كلنا بنموت بنعيش لا في فرق بين سلطان درويش  غير في القلب اللي يحب بجد.
 

الإعلامي حمدي رزق برنامج نظرة جمال الغيطاني شارلي شابلن فريق ليفربول الإنجليزي فريق ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

جون بولتون عن غزة: لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتـ لون

اشتباكات بين اليونيفيل ومواطنين لبنانيين.. وتدخل عاجل لحزب الله

جون بولتون: خروج أمريكا من "الناتو" سيكون خطأ كارثيا..وترامب سيفعلها حال فوزه بالانتخابات

مجلس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للأمريكي

بعد قرار تعديل الحد الأدنى للأجور | اعرف هتقبض كام.. ومفاجأة سارة في مارس المقبل

تفاصيل النسخة 13 لـ رالى الجونة ببطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ