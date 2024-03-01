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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأسوأ لم يأت بعد.. استعدوا لـ صيف أكثر سخونة على مر الزمان

صدى البلد

ربما كان العام الماضي هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، لكن دراسة جديدة حذرت من أن الأسوأ لم يأت بعد.

كشفت خرائط مرعبة عن المناطق التي من المرجح أن تتعرض لدرجات حرارة قياسية هذا العام بفضل ظاهرة النينيو، وهو ارتفاع غير عادي في درجات حرارة سطح البحر يحدث مرة كل بضع سنوات.

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ومن المرجح أن يتعرض خليج البنغال والفلبين والبحر الكاريبي لموجات حر قياسية قبل يونيو من هذا العام، وفقا لخبراء من الأكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد الجوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن هذا لا يعني أن الناس في مناطق أخرى لن يتأثروا، وتحذر الدراسة أيضًا من أن هناك فرصة بنسبة 90% لتحطيم متوسط ​​درجات الحرارة السطحية العالمية خلال نفس الفترة.

تعد ظاهرة النينيو "التذبذب الجنوبي" كما يطلق عليها من الناحية الفنية، أحد المحركات الرئيسية للاختلافات المناخية في جميع أنحاء العالم.

وتتركز المياه الدافئة بشكل رئيسي في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة السطح العالمية السنوية، مما يؤدي إلى تغير الطقس في جميع أنحاء العالم، وبما أن العالم يشهد ارتفاعات طفيفة في متوسط ​​درجات الحرارة، تشهد بعض المناطق زيادات كبيرة خلال أحداث الحرارة الشديدة المحلية.

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وهذا التأثير واضح جدًا لدرجة أن الباحثين كتبوا في الورقة البحثية، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، "أنه أقوى محدد لتغير المناخ من سنة إلى أخرى على الكوكب"، ولمعرفة كيفية تأثير ظاهرة النينيو على ارتفاع درجات الحرارة المحلية، أنشأ الباحثون نموذجًا يمكنه تقدير مدى حرارة المناطق الساخنة خلال عام ظاهرة النينيو.

كشف هذا النموذج عن الفرق بين متوسط ​​درجات الحرارة الإقليمية بين يوليو 2023 ويونيو 2024 وخط الأساس 1951-1980.

ووجد الباحثون أنه في السيناريو المعتدل، سيشهد خليج البنغال والفلبين والبحر الكاريبي ارتفاعات قياسية تزيد عن 1.8 درجة فهرنهايت (1 درجة مئوية) فوق المتوسط.

ومع ذلك، في ظل سيناريو النينيو القوي، يتوقع الباحثون أن التأثيرات ستكون أكثر وضوحًا، وإذا استمر هذا الأمر، فإن مناطق ألاسكا والأمازون وبحر الصين الجنوبي ستسجل أيضًا درجات حرارة قياسية.

وفي ألاسكا، ستكون هذه الارتفاعات أعلى بمقدار 4.32 درجة فهرنهايت (2.4 درجة مئوية) من متوسط ​​الفترة 1951-1980.

وعلى المستوى العالمي، وجد الباحثون أنه حتى في السيناريو المعتدل، هناك احتمال بنسبة 90% أن يحطم المتوسط ​​العالمي لدرجة حرارة السطح (GSMT) الرقم القياسي التاريخي هذا العام.

في ظل ظاهرة النينيو المعتدلة، ستكون درجات الحرارة العالمية بين 1.8 و1.98 درجة فهرنهايت (1.03-1.10 درجة مئوية) أعلى من المتوسط، في حين أن الحدث القوي سيشهد ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.9 إلى 2.16 درجة فهرنهايت (1.06-1.20 درجة مئوية) فوق هذا المتوسط. .

وكتب الباحثون: "يمكن لأحداث النينيو القوية أن تتسبب في ارتفاع توقيت جرينتش بسرعة، مما قد يتجاوز الهدف الطموح المفضل وهو 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس لفترة قصيرة".

ومما يثير القلق أن هذه النماذج تشير أيضًا إلى أن العالم قد يكون أكثر عرضة لخطر الأحداث المناخية المتطرفة، وفي ألاسكا، لاحظ الباحثون أن هناك خطر ذوبان الأنهار الجليدية أو التربة الصقيعية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر أو خروج الحرارة عن نطاق السيطرة.

وفي الوقت نفسه، في منطقة الأمازون، تؤدي أحداث الحرارة الشديدة إلى زيادة خطر نشوب حرائق غابات ناجمة عن الجفاف مماثلة لتلك التي دمرت مساحات شاسعة من الغابات المطيرة في عام 2019.

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وكتب الباحثون: "هذا الدفء الوشيك يزيد من خطر موجات الحر البحرية على مدار العام ويؤدي إلى تفاقم خطر حرائق الغابات وغيرها من العواقب السلبية في ألاسكا وحوض الأمازون".

وستعاني البحار الأكثر سخونة أيضًا خطرًا كبيرًا للأعاصير المدارية التي يمكن أن تكون مدمرة للغاية في المناطق الساحلية المنخفضة.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ يمكن أن يثير موجة من 'الأعاصير الضخمة' مع سرعة رياح تصل إلى 192 ميلاً في الساعة.

ولسوء الحظ، يشير النموذج أيضًا إلى أن هذه المناطق الساحلية ستكون الأكثر عرضة لأحداث الحرارة الشديدة في العام المقبل.

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