عودة الأمير الضال.. هاري يدق أبواب بريطانيا من جديد

يجري الأمير هاري محادثات مع الحكومة البريطانية لمعرفة ما إذا كان بإمكان ميجان ماركل وأطفالهما زيارة المملكة المتحدة.

يأمل دوق ساسكس في إحضار ميغان وطفليهما، آرتشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة لحضور قداس في الكنيسة في كاتدرائية القديس بولس للاحتفال بمرور 10 سنوات على ألعاب إنفيكتوس.

وذكرت صحيفة إكسبريس أن أحد المصادر زعم أن هاري يقوم بترتيب محادثات تقودها الحكومة للتخطيط لزيارة عائلته إلى المملكة المتحدة. وقالوا: "هاري حريص جدًا على انضمام عائلته بأكملها إليه، من المهم بالنسبة له أن يظهروا جبهة موحدة ويركزوا على بناء الجسور مع بقية أفراد العائلة المالكة".

إذا حضروا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها ميجانن منذ جنازة الملكة العام الماضي، والمرة الأولى لآرتشي وليليبت منذ حدث اليوبيل الماسي لعهد الملكة الذي يستمر 70 عامًا.

وقال مصدر : "يُنظر إلى خطوة إعادة ألعاب Invictus إلى بريطانيا على أنها فرصة لهاري وهو حريص جدًا على اغتنامها. إنه مصر على أنه يريد أن تنضم إليه ميغان والأطفال، لكنني أعتقد أنها قد تكون متخوفة وأعتقد أنها تجد أن وجودها في المملكة المتحدة غير مريح للغاية".

وقال مصدر لم يذكر اسمه: "يُنظر إلى خطوة إعادة ألعاب Invictus إلى بريطانيا على أنها فرصة لهاري وهو حريص جدًا على اغتنامها، إنه مصر على أنه يريد أن تنضم إليه ميغان والأطفال، لكنني أعتقد أنها قد تكون متخوفة وأعتقد أنها تجد أن وجودها في المملكة المتحدة غير مريح للغاية".

لكن بعض المطلعين يعتقدون أن ميجان لن تكون سعيدة للغاية بالعودة إلى بريطانيا، وقال أوميد سكوبي، الذي كتب كتابًا عن الزوجين، إن ميجان لم تشعر أبدًا وكأنها في بيتها في المملكة المتحدة ولا تريد أبدًا أن تطأ قدمها إنجلترا مرة أخرى.