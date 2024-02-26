عاجل
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع شاحنة بطاطس بالوادي الجديد أخبار الفن: فيلم فوي فوي فوي يفوز بجائزة جمعية الفيلم وحسن الرداد يصالح فريق عمل مسلسله الجديد محارب صحف السعودية| الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية المصري في تونس.. إطلاق المناورات العسكرية سيف السلام 12 تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة| أخبار التوك شو فاروق جعفر: عبد الله السعيد صفقة مميزة.. والزمالك فريق كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القمر يتقلص حجمه ويهدد حياة الأرض.. ماذا سيحدث؟

صدى البلد

سيصبح  حجم القمر صغيرًا خلال السنوات القادمة، حيث تقزول دراسة جديدة إن تقلص الصخور القمرية قد يمثل مشكلة كبيرة لرحلات الفضاء المستقبلية والأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار على سطح القمر، سيتعين على العلماء الانتظار حتى عام 2025 للقيام بمغامرتهم القادمة على القمر.

لقد اكتشفوا أنه عندما يصبح القمر أصغر، فإنه يسبب انهيارات أرضية وهزات وأشكال أخرى من الدمار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

txt

العثور على فيل بمظهر نادر للغاية.. لهذا السبب

فقدت أكثر من 150 قدمًا حول منتصفها في المائة مليون سنة الماضية لأن سطحها ينكسر بسهولة، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء عندما تندفع أجزاء من القشرة معًا.

واكتشف بعض خبراء الفضاء الأذكياء من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة أن هذا الانكماش يغير شكل سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي. هذا هو المكان الذي تخطط ناسا لإرسال مهمة Artemis III إليه.

لقد ربطوا بعض الشقوق في هذه المنطقة بالزلزال القمري الكبير الذي حدث منذ أكثر من 50 عامًا، والذي التقطته آلات أبولو.

وبعد التحقق بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت الأرض في المنطقة آمنة، وجدوا أن بعض المواقع قد تشهد انهيارات أرضية في حالة حدوث زلزال قمري.

txt

بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

txt

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

وأوضح الدكتور توماس واترز: "تشير نماذجنا إلى أن الزلازل القمرية الضحلة القادرة على إنتاج اهتزازات أرضية قوية في المنطقة القطبية الجنوبية ممكنة من أحداث الانزلاق على العيوب الموجودة أو تشكيل أخطاء دفع جديدة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

في الهند.. سيدة تخطف مذيعا وتهدده للزواج منها.. وهذا ما حدث له

العثور على فيل بمظهر نادر للغاية.. لهذا السبب

العثور على حيوان ضخم عمره 240 مليون سنة .. تفاصيل

قطع الاتصال والانترنت.. أكبر توهج شمسي يمر على الأرض

أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر تصارع الفشل.. ما القصة؟

بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

ترشيحاتنا

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

50 جنيها رسوما وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور (9 أنواع)

أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

يقترب من عام.. استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراب غريب.. مايا دياب تثير الجدل بملابسها| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ