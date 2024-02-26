القمر يتقلص حجمه ويهدد حياة الأرض.. ماذا سيحدث؟

سيصبح حجم القمر صغيرًا خلال السنوات القادمة، حيث تقزول دراسة جديدة إن تقلص الصخور القمرية قد يمثل مشكلة كبيرة لرحلات الفضاء المستقبلية والأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار على سطح القمر، سيتعين على العلماء الانتظار حتى عام 2025 للقيام بمغامرتهم القادمة على القمر.

لقد اكتشفوا أنه عندما يصبح القمر أصغر، فإنه يسبب انهيارات أرضية وهزات وأشكال أخرى من الدمار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقدت أكثر من 150 قدمًا حول منتصفها في المائة مليون سنة الماضية لأن سطحها ينكسر بسهولة، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء عندما تندفع أجزاء من القشرة معًا.

واكتشف بعض خبراء الفضاء الأذكياء من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة أن هذا الانكماش يغير شكل سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي. هذا هو المكان الذي تخطط ناسا لإرسال مهمة Artemis III إليه.

لقد ربطوا بعض الشقوق في هذه المنطقة بالزلزال القمري الكبير الذي حدث منذ أكثر من 50 عامًا، والذي التقطته آلات أبولو.

وبعد التحقق بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت الأرض في المنطقة آمنة، وجدوا أن بعض المواقع قد تشهد انهيارات أرضية في حالة حدوث زلزال قمري.

وأوضح الدكتور توماس واترز: "تشير نماذجنا إلى أن الزلازل القمرية الضحلة القادرة على إنتاج اهتزازات أرضية قوية في المنطقة القطبية الجنوبية ممكنة من أحداث الانزلاق على العيوب الموجودة أو تشكيل أخطاء دفع جديدة".