عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

صدى البلد

أعلن إيلون ماسك أن أول مريض مزود بشريحة دماغية من شركة نورالينك Neuralink يمكنه الآن التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

تستكشف شركة ملياردير التكنولوجيا استخدام الغرسات للسماح للأشخاص الذين يستخدمون أيديهم بشكل محدود أو لا يستخدمون أي شيء على الإطلاق، بالتحكم في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بعقولهم فقط، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

txt

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

txt

كله تحت المراقبة.. تسريب وثائق سرية فاضحة لـ الصين

وكشف ماسك الشهر الماضي أن أول مريض تم تزويده بجهاز التخاطر، وقال في حدث افتراضي على X: "التقدم جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى تمامًا، دون أي آثار سيئة على علمنا بها".

وأوضح ماسك:"يستطيع المريض تحريك الفأرة حول الشاشة بمجرد التفكير"، وقال ماسك إن شركة Neuralink تحاول الآن التحكم في أكبر عدد ممكن من حركات الماوس المختلفة باستخدام هذه التقنية.

وأضاف:"وهذا ما نعمل عليه حاليًا. هل يمكنك الحصول على الماوس الأيسر، الماوس الأيمن، الماوس لأسفل، الماوس لأعلى؟ وهو أمر ضروري إذا كنت تريد النقر على شيء ما وسحبه".

تم تركيب الزرعة في منطقة من الدماغ تتحكم في الحركة والقصد باستخدام روبوت جراحي.

بمجرد وضعها في مكانها، تقوم الغرسةغير المرئية من الناحية التجميلية بتسجيل إشارات الدماغ ونقلها لاسلكيًا إلى تطبيق يقوم بفك تشفير نية الحركة.

txt

اصطدام قمر صناعي بالأرض في هذا الموعد.. كيف سيؤثر علينا؟

txt

ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء تناسلية لحل مشكلة العقم

ويستخدم 1024 قطبًا كهربائيًا موزعة على 64 خيطًا، كل منها أرق من شعرة الإنسان، وتقوم الشركة بتجنيد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا والمصابين بالشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي بالتصلب الجانبي الضموري لإجراء التجارب البشرية الأولى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

موضوعات متعلقة

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

كله تحت المراقبة.. تسريب وثائق سرية فاضحة لـ الصين

ناسا تطلب متطوعين لتجربة حياة المريخ .. إليك الشروط

اصطدام قمر صناعي بالأرض في هذا الموعد.. كيف سيؤثر علينا؟

ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء تناسلية لحل مشكلة العقم

الشم والقرارات.. دماغ الرجل يختلف عن المرأة

تعطيل تدفق الدم.. احذر الإفراط في تناول اللحوم والدجاج لهذه الأسباب

قمة إيفرست تتحول لـ مكب زبالة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استوفت المعايير.. صندوق النقد يوافق على صرف مبلغ ضخم ضمن خطة مساعدة أوكرانيا

شعبة القصابين: ارتفاع أسعار اللحوم غير مبررة والسبب التجار

حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. إليك آراء العلماء

قضية اختلاس داخل شركة كبيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل

تصل للإعدام.. عقوبة زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه طبقا للقانون

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

مكشوف وغريب .. ملابس درة بالبلكونة أمام برج خليفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ