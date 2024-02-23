بعد زراعة أول شريحة دماغية.. هذا ما تفعله

أعلن إيلون ماسك أن أول مريض مزود بشريحة دماغية من شركة نورالينك Neuralink يمكنه الآن التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

تستكشف شركة ملياردير التكنولوجيا استخدام الغرسات للسماح للأشخاص الذين يستخدمون أيديهم بشكل محدود أو لا يستخدمون أي شيء على الإطلاق، بالتحكم في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بعقولهم فقط، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وكشف ماسك الشهر الماضي أن أول مريض تم تزويده بجهاز التخاطر، وقال في حدث افتراضي على X: "التقدم جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى تمامًا، دون أي آثار سيئة على علمنا بها".

وأوضح ماسك:"يستطيع المريض تحريك الفأرة حول الشاشة بمجرد التفكير"، وقال ماسك إن شركة Neuralink تحاول الآن التحكم في أكبر عدد ممكن من حركات الماوس المختلفة باستخدام هذه التقنية.

وأضاف:"وهذا ما نعمل عليه حاليًا. هل يمكنك الحصول على الماوس الأيسر، الماوس الأيمن، الماوس لأسفل، الماوس لأعلى؟ وهو أمر ضروري إذا كنت تريد النقر على شيء ما وسحبه".

تم تركيب الزرعة في منطقة من الدماغ تتحكم في الحركة والقصد باستخدام روبوت جراحي.

بمجرد وضعها في مكانها، تقوم الغرسةغير المرئية من الناحية التجميلية بتسجيل إشارات الدماغ ونقلها لاسلكيًا إلى تطبيق يقوم بفك تشفير نية الحركة.

ويستخدم 1024 قطبًا كهربائيًا موزعة على 64 خيطًا، كل منها أرق من شعرة الإنسان، وتقوم الشركة بتجنيد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا والمصابين بالشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي بالتصلب الجانبي الضموري لإجراء التجارب البشرية الأولى.