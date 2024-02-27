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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صور حديثة لـ القمر من المركبة المنكوبة.. تفاصيل

صدى البلد

شاركت شركة إنيشيتيشن ماشينز ومقرها هيوستن صورًا مذهلة للقمر الصناعي الطبيعي للأرض التقطتها المركبة أثناء هبوطها على السطح.

تم نشر الصور الأخيرة لمركبة الهبوط على سطح القمر المنكوبة، وذلك بعد فشل المركبة أوديسيوس في الهبوط على سطح القمر الأسبوع الماضي.

وخلال أول مهمة ناجحة لأمريكا إلى القمر منذ رحلة أبولو في عام 1972، تعثرت المركبة الفضائية أثناء محاولتها الهبوط، فسقطت جانبًا على المناظر الطبيعية ولم تتمكن من أداء مهمتها التي كانت تتمثل في البحث عن المياه القمرية.

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واستنادًا إلى موقع الأرض والشمس، يتوقع المسؤولون أن توقف المركبة جميع عملياتها صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان أوديسيوس على وشك أن يصبح أول مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص تهبط على سطح القمر، والتي بنتها شركة إنيشياتيون ماشينز مقابل 118 مليون دولار.

وقعت ناسا عقدًا مع الشركة التي يقع مقرها في هيوستن في عام 2021، والذي شهد إقلاع مركبة الهبوط على سطح القمر في 15 فبراير 2024.

تم تجهيز أوديسيوس بأدوات للحفر في القمر، وجمع العينات وتحليلها بحثًا عن علامات المياه التي سيستخدمها رواد فضاء أرتميس الثالث الذين من المقرر أن يصلوا إلى القمر حوالي عام 2026.

ومع ذلك، الآن بعد أن أصبح من المحتمل أن تصبح المركبة مظلمة، لم تعد المهمة مطروحة على الطاولة، ولا يزال أوديسيوس يتواصل مع الفريق الأرضي وشركة Intuitive Machines التي تم الإعلان عنها على أنها "أبعد منطقة وصلت إليه أي مركبة".

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وهوت أسهم شركة إنتويتيف ماشينز ومقرها هيوستن أكثر من 30 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت شركة استكشاف الفضاء إن مركبة الهبوط على سطح القمر أوديسيوس انقلبت واستقرت على جانبها.

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