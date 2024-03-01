موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دورى الأبطال

يستعد الأهلي لخوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة.

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.