سعداء بالمشاركة أمام الرئيس السيسي..فقرة مع تاليا وروضة من أبطال قادرون باختلاف

قالت الطفلة روضة وليد إحدى بطلات احتفالية قادرون باختلاف إنها سعيدة للغاية لمشاركتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلقاء الشعر أمامه في الاحتفالية.

وعن موهبتها الشعرية فألقت قصيدة شعر خلال البرنامج، وذكرت أيضا أنها قصرت في دروسها والمدرسة منذ الفترة الأخيرة بسبب التفرغ لتدريبات قادرون باختلاف ولكنها سوف تعمل جاهدة الفترة القادمة لتعويض كل ما سبقها في دراستها، وقالت انها تتمنى أن تصبح طبيبة و شاعرة كبيرة.



و أبدى أبطال قادرون باختلاف خلال برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع على فضائية"القناة الأولى"، الطفلتين روضة وليد وتالية محمد عبد المنعم، سعادتهم البالغة بالدعم والاهتمام الكبير من الدولة وايضا بمشاركاتهم باحتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستطردت الطفلة تاليا محمد عبد المنعم من بطلات قادرون باختلاف حديثها قائلة إنها تغني في الأوبرا حاليًا وايضا تحب الغناء الديني، وبدأت المشاركة في احتفاليات قادرون باختلاف من النسخة الرابعة، مؤكدة أنها مرتبطة بوالدها ووالدتها جدا وانهم بيعملوا مجهود كبير قوي عشانها وهما سندها وضهرها في كل مكان.