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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على تصريح أوستن بشأن الحرب مع الناتو

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن كلمات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن حرب محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تظهر أن واشنطن هي المعتدية.

وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلجرام": “هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما مجنون. لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي – واشنطن".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن رأيه في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي. وقال"بصراحة، أعتقد أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإن الناتو سوف يخوض حرباً مع روسيا".

وخلال خطابه، أشار لويد أوستن أيضًا إلى أنه وسط الصراع في أوكرانيا، تشعر دول البلطيق بالقلق بشأن ما إذا كانت "ستكون التالية".

وشدد أوستن على أنه بسبب التهديد الحالي للولايات المتحدة، من المهم دعم أوكرانيا وتزويد الجيش بالذخيرة اللازمة للمدفعية والدفاع الجوي.

وفي ديسمبر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمات بايدن بأنها هراء.

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