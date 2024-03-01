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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندى الكامل بإطلالة جديدة تكشف عن جرأتها

ندى الكامل
ندى الكامل

أعتادت ندي الكامل على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها بين حين لآخر لتسعرض جمال قوامها الممشوق وذوقها الرفيع لتكن دائما محط أنظار وإعجاب جمهورها.
 

وتألقت طليقة احمد الفيشاوي بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان مجسم قصير فوق الركبة  باللون الأسود ونسقت معه بالطو فرو جذاب، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالِ، كشف عن التاتو فى القدم، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "ندى" تسريحة مميزة حيث رفعت خصلات شعرها للخلف، كما وضعت مكياجاً صاخباً، يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ، مما عكس جمال ملامحها.

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من هي ندى الكامل؟

ولدت ندى الكامل في 27 أغسطس عام 1990، وتتميز بإطلالاتها الجريئة التي تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها، حيث تمكنت من خطف الأنظار إليها بسرعة كبيرة بأناقتها، فضلاً عن كونها سيدة أعمال سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى في  الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

تتميز طليقة أحمد الفيشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل


أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام بممثل شاب يدعي أحمد خالد.


وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب، وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية، كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتليفزيون.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٩_٠٥٤١١٩
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FB_IMG_1709178027099

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