بعد دفع الغرامة| نجم الزمالك السابق يسخر من محمود كهربا

سخر طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق؛ من محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عقب حل أزمته مع نادي الزمالك.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية "مين اللي كان شمتان في كهربا؟ ركز في اللعب الأول بدل البوست ده ركز في إنك تلعب الأول وكنت أتمنى أنه يعتذر".

وأضاف: "كهربا، بيحمل ناس كتير المسؤولية بالعكس هو إللي ظلم نفسه، هو اللي غلط برحيله عن الزمالك وانتقاله للأهلي، أي لاعب يعمل الحركة دي لازم يتحمل المسؤولية ويتحمل تبعاتها".

وتابع: "كهربا، هو ظلم نفسه بدل ما كان هيدفع 30 مليون جنيه دفع 76 مليون جنيه".

وكان كهربا، كتب عبر صفحته على موقع" فيسبوك": "بفضل ورحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة بعد "٥ سنوات" من حرب وظلم وفساد وشماتة.. اولًا قبل أي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحيه والشكر لأخر العمر.. ربنا نصرني والحمدلله.. عذراً لكل من انتظر سقوطي لكل الشامتين لكل حد قال كهربا انتهى بفضل الله وكرمه عليا وبعد كم الظلم إلى اتعرضتله ولكن الحمدلله كان معايا دايما ربنا العدل والحق ونصرني الحمدلله.. شكرا كابتن محمود الخطيب المحترم وادارة النادي الأهلي العظيم من اصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت إلى فات كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم إلى دائما بجانبي وفي ضهري وشكراً لعائلتي وزملائي ولصحابي وكل حد كان في ضهري وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظلمني وشمت فيا عند الله تجتمع الخصوم وأنا متأكد إن اجلا أم عاجلا ربنا هياخدلي حقي. وأخيرًا بداية جديدة وبإذن الله تبقى بداية خير وأنا في ضهري أعظم نادي وأعظم جمهور".