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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وسط الاعتراض على إقامتها خارج النقابة.. بدء التسجيل لحضور عمومية المهندسين العادية

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين

تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 1 مارس 2024، عملية التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، والمقرر انعقادها بمنطقة أرض المعرض بمدينة نصر بالقاهرة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، فضلا عن تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالة والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك فى المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

ويحق حضور الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2022، طبقا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة.

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل العدد أُجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أُجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتُكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، "لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر غير المسائل المُدرجة فى جدول أعمالها".

ولإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية، وتيسيرا عليهم، فإن النقابة سوف تقوم بتحصيل الاشتراكات صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية.

يذكر أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، قد اعتمد خلال جلسته الأخيرة، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكل بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

من جانبه أعلن عدد كبير من المهندسين رفضهم لإقامة الجمعية العمومية العادية داخل أرض المعارض توفيرا للنفقات خاصة وأن القاعة الكبرى لنقابة المهندسين يمكنها استضافة الجمعية "يرجح البعض أن يكون الحضور باهتا".

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وسط الاعتراض على إقامتها خارج النقابة.. بدء التسجيل لحضور عمومية المهندسين العادية


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