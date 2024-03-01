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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الجمعة بأن الطقس يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

ولا يستبعد المركز تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

أرصاد السعودية البحر الأحمر الجزء الشمالي البحر متوسط الانخفاض ارتفاع الموج

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